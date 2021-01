RDVK Ronald van der Kemp presenteerde op dinsdag 26 januari Wardrobe #13. ‘Ethetical Dada’ draait om de vraag of de wereld gek is geworden, zo blijkt uit het persbericht. RDVK schetst het verhaal van diverse personages die in een bijna verlaten Hotel De L’Europe ronddwalen. Deze personages zijn allemaal gekleed in Van der Kemps’s ‘apocalyptische couture’.

Beeld en video: RVDK Ronald van der Kemp