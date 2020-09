In deze video van zes minuten toont Saint Laurent de herencollectie voor het seizoen SS2021. Het is een heuse fashion film geworden, geregisseerd door Nathalie Canguilhem. Zo komen ook de skylines van Parijs, New York en Peking voorbij. Bekijk hieronder de video om de herencollectie van Saint Laurent voor het seizoen SS2021 te aanschouwen.

Beeld en video: Saint Laurent via YouTube