Creatief directeur Anthony Vaccarello van modehuis Saint Laurent presenteerde voor het FW23 seizoen een mannenmodecollectie met een lang en vloeien silhouet. Schouders zijn sterk ingezet en de taille is smal. Zelfs de pussybow blouse was vele malen te zien op de catwalk. Ook opmerkelijk zijn diverse looks die bestaan uit een lange gebreide jurk met col.

