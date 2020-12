Bekijk hier de SS21-show van Saint Laurent damesmode. “I wish you were here” is de titel hiervan. De collectie is, zoals door Saint Laurent beschreven, een uitnodiging voor escapisme, een woestijn, zijn zachte en oneindige landschap en gewijd aan bewegingsvrijheid.

De video van de show kunt hier hieronder bekijken.

Beeld en video: Saint Laurent via YouTube