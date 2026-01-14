Video: Sami Miró op CES 2026 over circulair ontwerp en opkomende technologieën in de mode

CFDA-lid Sami Miró, de visionaire creatief directeur en oprichtster van het succesvolle upcycled merk Sami Miro Vintage, sprak op CES 2026 over het cruciale snijvlak van circulair ontwerp en opkomende technologieën. Haar presentatie was een toekomstgerichte verkenning van hoe geavanceerde tools de transformatie van de mode-industrie naar een meer regeneratief en verantwoordelijk systeem kunnen versnellen.

De deelname van Sami Miró aan CES 2026 is een krachtig statement. Technologie is niet alleen een middel voor efficiëntie, maar de krachtigste hefboom om de mode-industrie weg te bewegen van het lineaire ‘take-make-dispose’-model. Het is een beslissende stap naar een echt circulaire, verantwoorde en regeneratieve toekomst.