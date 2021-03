Video: Saxcell sluit de textielcirkel écht

Tegen 2030 heeft de Nederlandse textielsector als voornemen 80 procent circulair zijn, dat is 30 procent meer ambitie dan het wettelijk vereiste van 50 procent. Voor 2050 moet dit 100 procent zijn, net als geldt voor alle overige sectoren en industrieën. Circulaire textiel heeft drie belangrijke kenmerken: het textiel is recyclebaar (designed for recycling); er is een recyclesysteem beschikbaar (designed to recycling); en het textiel is gemaakt van gerecycled materiaal (recycling in design). De visie van SaXcell voorziet in dat laatste essentiële kenmerk door hoogwaardige, geregenereerde garens te produceren. Die innovatie sluit de textielcirkel pas écht, en op een hoger niveau. Dit sluit de CO2 zo lang mogelijk op. Bekijk hieronder de video.

Video: 1Twente Enschede via YouTube