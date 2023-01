Modehuis Schiaparelli presenteert al jaren sculpturale looks, maar de couture show voor SS23 zorgde tijdens Paris Fashion Week voor verdeling. In meerdere looks zaten (neppe) dierenhoofden verwerkt wat volgens velen de troffeejacht op wilde dieren verheerlijkte. Wat denkt u? Kan het, of kan het niet?

Eigendom: Schiaparelli