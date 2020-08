Eerder deze week kondigde Bestseller aan dat Selected zou veranderen. “Een nieuwe richting, een nieuwe uitdrukking, een nieuwe Selected,” aldus het bericht. Het concept 'Tailored' krijgt een nieuwe uitvoering, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Het merk is opgesplitst in vier ‘lifestyles’: Tailored Black. Tailored Grey, Tailored Blue en Tailored White. Deze zie je terug in de video hieronder.

Video: Copenhagen Fashion Week via Vimeo