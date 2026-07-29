Video: Sleutelfactoren achter de evolutie van Costco's fast-fashionactiviteiten

De evolutie van Costco Wholesale tot een wereldwijde retailgigant, naast Walmart en Amazon, is een voorbeeld van effectief kapitalisme. Een belangrijke motor hierachter is de fast-fashiontak met een waarde van zeven miljard dollar. Deze tak realiseert een jaarlijkse groei van negen procent door samenwerkingen met premium merken als Tory Burch, Eddie Bauer en Jessica Simpson om onverkochte voorraad tegen lage prijzen te verkopen.

De internationale expansie van Costco omvat de opening van een vestiging op het Chinese vasteland, in een voorstad van Shanghai. Onder leiding van Richard Zhang, vicepresident voor Azië, gebruikt het bedrijf vijf jaar aan data van Alibaba's Tmall Global voor de planning van de fysieke winkellancering. Ondanks een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, die de import van Australische producten noodzakelijk maakt om lage prijzen te handhaven, trekt de opening in 2019 overweldigend veel publiek. Dit leidt tot een gedwongen tijdelijke sluiting op de middag van de eerste dag.

Tot de uitdagingen behoort een rechtszaak van Lululemon medio 2025. Costco wordt beschuldigd van inbreuk op zes kenmerkende producten. Ironisch genoeg levert dit gratis marketing op onder consumenten die op zoek zijn naar ‘dupes’. Daarnaast heeft Costco medio 2026 te maken met prijsverhogingen van Chinese leveranciers door hoge materiaalkosten. Tegelijkertijd vergroot het bedrijf zijn relevantie met een sneaker-samenwerking begin 2026: de Nike SB Dunk Low ‘Costco’. Deze educatieve analyse staat los van het bedrijf.