In deze video van nog geen dertig seconden, krijgen we een voorproefje van de Fall 2020-collectie van Valentino. De campagne heet 'GlamBouquet' en de looks zijn geïnspireerd op de jaren 80. Dit zien we terug in de gebloemde brokaten, prints en levendige kleuren zoals roze, fuchsia, paars en rood. De campagne is geschoten in Valentino's Palazzo Mignanelli in Rome.

Bron en beeld: Valentino via YouTube