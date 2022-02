Video: Spelen met identiteit door de kracht van kleding

Modeontwerper Antoine Peters en theatermaker Lieke Benders gebruiken de kracht van om met identiteit te spelen en iemands persoonlijkheid te bevragen. De ‘Stand-In borden’ bevatten unieke ‘looks’. Deze zijn gecreëerd in samenwerking met workshop deelnemers tijdens verschillende workshops, die plaatsvonden bij The Masters in Maastricht. Aan de hand van hun persoonlijke verhaal creëerden zij een outfit op een bord. Wat gebeurt er wanneer iemand zichzelf zonder restricties, en zonder lichaam en gezicht, in textiel tot uitdrukking brengt? Ontdekt het in onderstaande documentaire.

Video: Fashionclash via YouTube