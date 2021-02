Stella Jean, de Italiaans-Haïtiaanse modeontwerpster, sluit zich aan bij dr. Valerie Steele, directeur van MFIT, voor een discussie over het vergroten van diversiteit in het Italiaanse modesysteem. Stella Jean, wie onder andere Rihanna en Beyoncé tot haar klanten mag rekenen, werkt samen met ambachtslieden in Afrika en Haïti en pleit voor meer zwarte ontwerpers in Italië.

Video en afbeelding: The Museum at FIT via YouTube