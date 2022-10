Video: Surrealistische Schiaparelli 2023 collectie

Sinds zijn debuut bij Schiaparelli in juli 2019, heeft ontwerper Daniel Roseberry, na een lange periode bij het New Yorkse label Thom Browne te hebben gewerkt, opvallende, surrealistische items met vergulde accenten ontworpen. Hij heeft ook meerdere viral momenten op de rode loper gecreëerd, waarbij beroemde vrouwen als Lady Gaga, Bella Hadid en Cardi B zijn creaties droegen. Bekijk hieronder de nieuwste looks uit de ready-to-wear 2023 collectie, ontworpen door Roseberry.

