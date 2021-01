Met op de achtergrond tjilpende krekels betreedt je de tuin van de Cruise 2021-collectie in deze video met looks en accessoires in bloemenprints en op millefleur-tapijten geïnspireerde borduurmotieven in de landelijke landschappen van Puglia, Italië, een regio die Creatief directeur Maria Grazia Chiuri dicht bij haar hart houdt. Gewaagde sieradencreaties versterken de sfeer van de natuur.

Beeld en video: Christian Dior via YouTube