Video: The Business of Fashion Sustainability Index

Het laatste diepgaande onderzoek van The Business of Fashion wordt geleverd in ons 50 pagina’s tellende rapport, The BoF Sustainability Index- die de monumentale taak aanpakt van hoe de industrie vooruitgaat om catastrofale klimaatverandering te voorkomen en bredere sociale vereisten te bereiken. De Index onderzoekt zes sleutelgebieden waarop mode zich moet concentreren: afval, water en chemicaliën, rechten van werknemers, materialen, emissies en transparantie, en benchmarks hoe de grootste bedrijven in de branche presteren. Hoewel er innovaties en vooruitgang zijn, schiet de mode over de hele linie tekort en is er nog veel werk aan de winkel.

Bron: The Business of Fashion via YouTube