Video: The...

Voor deze drie-delige documentaire 'The Circular Movement' hebben Serendipity Vintage Dreamer en Mumster de handen ineengeslagen om de vastgeroeste stigma's binnen de (fast) fashion industrie tot een einde te brengen. Serendipity Vintage Dreamer wil laten zien hoe divers en waardevol vintage kleding is. Het kopen van nieuwe kleding, is ouderwets. Bekijk hieronder de video.

Beeld en video: Serendipity Vintage Dreamer via YouTube