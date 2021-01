The Light of Black Sunlight, geproduceerd in samenwerking met filmmaker Jeano Edwards, is een film voor de Wales Bonner Fall/Winter 21-collectie getiteld Black Sunlight - het afsluitende hoofdstuk in een trilogie van collecties van Wales Bonner die connecties tussen Groot-Brittannië en het Caribisch gebied onthult. Black Sunlight verlicht een wereld van Caribisch denken en zwart Brits intellectualisme.

Beeld en video: Wales Bonner via YouTube