Video: The making of... de Dior Bobby-tas

In deze video van slechts een minuut wordt het proces vastgelegd van 'the making of' van de Dior Bobby-tas. De tas maakt deel uit van de nieuwe Herfst 2020 collectie en is ontworpen door Maria Grazia Chiuri. Met zijdezacht leer vormen de eigentijdse contouren een onweerlegbaar vrouwelijke vorm. Van het plaatsen van de iconische 'CD'-initialen, tot aan de verwijzing naar het adres van het modehuis in Parijs, alles is samengevat in die ene minuut. Laat je meeslepen in de reis die een tas maakt bij Dior voordat hij in de etalage ligt te schitteren.

Video: Christian Dior via YouTube