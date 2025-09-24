Video: ‘The Tiger’ van Gucci

De door Gucci gepresenteerde korte film ‘The Tiger’ van filmregisseurs Spike Jonze en Halina Reijn, met een première op 23 september in Milaan, toont looks uit de "Gucci: La Famiglia"-collectie van de nieuwe creatief directeur Demna Gvasalia.

“Het verhaal van ‘The Tiger’ volgt Barbara Gucci, hoofd van Gucci International en voorzitster van Californië, terwijl ze haar kinderen en een speciale gast in haar familiehuis verzamelt om haar verjaardag te vieren. Achter de glanzende façade worstelt Barbara om alles in balans te houden: de reputatie van het bedrijf hooghouden, indruk maken op een eregast, moeder zijn en haar wanhopige poging om alles onder controle te houden. Wanneer de avond een onverwachte wending neemt, brokkelt haar zorgvuldig opgebouwde façade af en dreigt deze in te storten, terwijl de familie een nieuwe weg probeert te vinden”, zo luidt de filmbeschrijving van Gucci, gepubliceerd op woensdag.

Filmposter The Tiger Credits: Gucci