Video: Thierry Mugler, de reis van een 'modeprofeet'

Thierry Mugler is een visionair ontwerper en was enorm populair in de jaren 80 en 90. Onlangs veranderde het merk zijn naam in 'Mugler' en wordt niet meer onder hemzelf geëxploiteerd. Maar de ideeën van Thierry Mugler leven nog lang voort in het DNA van het merk. Beroemdheden zoals Lady Gaga, David Bowie, Celine Dion of Kim Kardashian droegen zijn tijdloze stukken tijdens videoclips of grote evenementen zoals het MetGala. Deze reportage neemt u mee naar de wereld van Thierry Mugler, aan de hand van de tentoonstelling Couturissime by Thierry Mugler. Kijk om meer te weten te komen over de ontwerper en de tentoonstelling.

Beeld en video: Fashion Brief via YouTube