Video: Thijs Verheul van United Wardrobe te gast bij 7DTV

'Het TicketSwap model voor kleding.' Daar is United Wardrobe op gebaseerd, vertelt mede-oprichter Thijs Verheul van tweedehands modemarktplaats United Wadrobe . Hij is te gast in de nieuwe aflevering van 7DTV.

Verheul vertelt dat steeds meer jonge moeders, voornamelijk uit de Randstad steeds vaker het platform gebruiken, sinds United Wardrobe kinder- en babymode aanbiedt .

In het gesprek wordt ook gesproken over andere dominate spelers, investeerders en groeimarkten. Bekijk de 17-minuten durende aflevering is in het Nederlands.

United Wardrobe heeft 40 FTE's in dienst.