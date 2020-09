Video: Tommy Hilfiger lanceert programma 'Make It Possible'

In zijn doelstelling om een volledig ethisch, duurzaam en inclusief modemerk te zijn, heeft het Amerikaanse merk Tommy Hilfiger zojuist 'Make it Possible' gepresenteerd. Het ambitieuze programma met in totaal 24 nieuwe ethische verplichting, bedoeld om de evolutie naar een nieuw, meer circulair en inclusief model te versnellen. Het doel dat het bedrijf tegen 2030 wil voltooien gaat hand in hand met het programma dat op zijn beurt deel uitmaakt van de 'Fashion Forward'-strategie die is ontworpen door het moederbedrijf van het bedrijf, de multinational PVH. Het plan heeft vergelijkbare doeleinden en is gericht op het tot nul terugbrengen van de negatieve impact die wordt gegenereerd door een bedrijfsmodel waarvan, naast Tommy Hilfiger zelf, ook andere bekende modemerken zoals Calvin Klein of Arrow deel uitmaken. De video is Engelstalig.

Bron: Tommy Hilfiger, Vimeo