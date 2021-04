Video: Toos Franken over thrift shoppen, copy cats en buying

Video: Too...

Iedere maand stelt Flanders DC een ontwerper vragen afkomstig uit hun community. Dit keer was het de beurt aan de Antwerpse modeontwerper Toos Franken. Franken praat samen met haar rechterhand Ilke Christiaens over creativiteit en ondernemerschap. Het duo vertelt onder andere wat de impact van het coronavirus is op het label, copycats, de aankoop van stoffen, thrift shopping en hun baan zelf. Bekijk hieronder de video.

Beeld en video: Flanders District of Creativity via YouTube