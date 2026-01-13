Video: Tory Burch Lente/Zomer 2026
De Amerikaanse ontwerpster presenteerde afgelopen najaar de Lente/Zomer-collectie van haar gelijknamige modemerk tijdens New York Fashion Week.
Voor Lente/Zomer 2026 verkent de collectie de complexiteit van vrouwen en de verschillende facetten van hun stijl. Belangrijke thema's zijn de tegenstelling tussen vrouwelijkheid en kracht, en het samenspel van precisie en imperfectie. Dit komt tot uiting in het contrast van strak maatwerk met naïeve bloemmotieven, en kraaltjes gecombineerd met verweerd leer.
