Video: Transparante kleding en aandacht voor het lichaam: bekijk hier de Saint Laurent FW24 show

Bekijk hier de herfst/winter 2024 show van Saint Laurent terug. Op de video is de show die tijdens Paris Fashion Week plaatsvond te zien. Wat opvalt zijn de vele transparante looks en een focus op het vrouwelijke figuur. Creatief directeur Anthony Vaccarello heeft de kenmerkende eigenschap van het luxe modehuis, transparantie, vertaald naar hedendaagse outfits die opvallen. De kledingstukken, variërend van wijde jassen tot lange mouwen blouses, zijn ontworpen met oog op kouder weer. Het kleurenpalet van de show is ingetogen. Te weten: veel monochrome looks, bruin, kaki groen, zwart, rood en blauw.

Bekijk de show van Saint Laurent tijdens Paris Fashion Week hier terug.

Eigendom: Saint Laurent