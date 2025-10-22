Video: twaalf belangrijkste trends van Paris Fashion Week SS26

Deze video verkent de twaalf belangrijkste modetrends van Paris Fashion Week Lente/Zomer 2026. De focus ligt op opvallende looks, gedurfde kleuren en statement-silhouetten, rechtstreeks van de catwalk. De video biedt een inkijk in de visies van ontwerpers voor het SS26-seizoen, variërend van minimalistische elegantie tot avant-gardistische creativiteit. Elke trend wordt gepresenteerd met stijlvolle beelden, muziek en inzichten op het scherm, speciaal voor modeliefhebbers, stylisten en trendvoorspellers.

De video toont de beste catwalks van Parijs en belicht twaalf onmisbare trends voor Lente/Zomer 2026 in een visueel indrukwekkende samenvatting.