Video: Valentino streamt Haute Couture FW 20-21 live

In deze video zie je de Haute Couture FW 20-21 collectie van Valentino, die live gestreamd is geworden. Het is een spektakel een samenspel van licht en donker, met bijzondere effecten. Zoals Valentino het zelf noemt 'de digitale en menselijke wereld wordt samengebracht'. De creaties van de ontwerper, gedragen door modellen zijn enorm lang en geven het een dramatisch effect. De modellen lijken haast te zweven door de illusie die het gebruik van het licht creëert. Ook voor het oor is het wat: de muziek complimenteert de fijne bewegingen van de modellen, alles is in harmonie.

Bron: Valentino via YouTube