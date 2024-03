Video: Valentino viert de kleur zwart tijdens de ‘Le Noir’ FW24 show

Bekijk hier de FW24 show van het Italiaanse modehuis Valentino genaamd ‘Le Noir’, wat zwart betekent in het Frans. Creatief directeur Pierpaolo Piccioli laat in een persbericht voorafgaand aan de show weten dat hij de kleur “krachtig” vindt, vandaar het gebruik daarvan in zijn nieuwe collectie.

In een persbericht laat het modehuis weten: "Vertegenwoordiger van universaliteit en individualiteit, van uniformiteit en eigenaardigheden, zwart functioneert fysiek als geen andere kleur, absorbeert licht.”

De collectie bestaat uit een reeks jurken in verschillende lengtes, blazers, jassen, oorbellen, tassen en schoenen - allemaal in het zwart. Een deel van de modellen heeft zwarte lippenstift op die de looks versterken.

De muziek tijdens de show werd gecureerd door het muzikale duo Alexandre Desplat en Solrey.

Eigendom: Valentino