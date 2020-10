Video: Van samenwerkingen met de grootste merken naar een eigen boerderij runnen: Dan Colen

Dan Colen, de wereldberoemde kunstenaar, was van plan even weg te komen van de chaotische levensstijl die hij leefde in het centrum van New York City. Het resultaat was dat Colen de Sky High Farm oprichtte, een boerderij zonder winstoogmerk die 100 procent van zijn voedsel schenkt aan gemeenschappen in nood. Dan bespreekt hoe deze missie tot stand kwam, samen met zijn recente samenwerkingen met merken als Supreme, IRAK, Brain Dead en Dover Street Market. Bekijk hieronder de video.

Bron en beeld: Hypebeast via YouTube