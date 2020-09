Video: Van tekentafel tot etalage: het Dior Bar-jack

Het legendarische 'Bar'-jack, een steeds evoluerend Dior-icoon sinds 1947, is voor herfst-winter 2020-2021 opnieuw uitgevonden door Maria Grazia Chiuri in een eigentijdse en elegante gebreide versie. Er waren vier prototypes nodig om de beroemde sculpturale en sensuele allure vast te leggen. De zware ribgebreide stukken zijn vakkundig met de hand verbonden in plaats van genaaid, terwijl de kenmerkende knopen nu zijn bedekt met een overeenkomstig jersey breisel.

Beeld en video: Dior via YouTube