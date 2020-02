Nylon spreekt met modeontwerpers die deelnamen aan de eerste Vegan Fashion Week over hun werk en het verduurzamen van de industrie. Aan het woord: Nicole Blue, oprichter van WastedLA, Matea Benedetti, oprichter van Benedetti Life en Crhis Allen, oprichter van Mistohn.

De 3-minuten durende video is in het Engels.