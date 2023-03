Video: Verantwoordelijkheid van moderaden voor duurzaamheid tegenover belangrijke consumentenmarkten (Engels)

Exclusief: De European Fashion Alliance (EFA) organiseerde samen met het Cabildo de Gran Canaria de eerste Gran Canaria Summit afgelopen oktober 2022. Verschillende toonaangevende mode instellingen kwamen samen om de eerste acties te definiëren die bijdragen aan een wederzijdse visie en missie in het creëren van een betere en meer duurzame toekomst in de mode-industrie.

Tijdens de bijeenkomst liet de EFA een reeks video's met verschillende paneldiscussies en interviews zien waarin de nadruk werd gelegd op duurzaamheid, positieve verandering en opkomende talenten die de toekomst van de mode-industrie vormgeven.

In de eerste video discussiëren Carlo Capasa (Camera Nazionale della Mode Italiana), Christiane Arp (Fashion Council Germany), Pascal Morand (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) en Caroline Rush (British Fashion Council) samen over de verantwoordelijkheid van mode instellingen voor duurzaamheid ten opzichte van de belangrijke consumentenmarkt.

Video: Fashion Council Germany (FCG)