Video: Versace SS23 show wordt afgesloten door Paris Hilton

"Ik heb altijd van een rebel gehouden. Een vrouw die zelfverzekerd is, slim en een beetje een diva. Ze draagt leer, studs en gerafelde denim en ze heeft genoeg attitude om ze te mixen met chiffon, jersey en een tiara! Ze is een sterke bevrijde vrouw; ze is prachtig en ze weet het. Ze is de Godin van de Vrijheid." - Donatella Versace. De 'godin' van dit seizoen heeft iets gothisch over zich. Zwart, paars en een vleugje fuchsia zijn de kleuren die door de hele collectie lopen, die afgesloten wordt door Paris Hilton in de ultieme Barbiecore look.

Eigendom: Versace