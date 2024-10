Video: Victoria's Secret catwalkshow van 2024

Bekijk in de onderstaande video de langverwachte terugkeer van Victoria's Secret naar de catwalk. De Amerikaanse lingeriegigant, die tijdens het #MeToo-tijdperk kritiek kreeg op zijn ouderwetse, 'sexy-first'-imago, heeft zichzelf opnieuw afgestemd op moderne gevoeligheden en meer inclusieve waarden.

De show van Victoria's Secret maakte vannacht om 1:00 uur ‘s nachts een rentree en was te livestreamen via de socialemediakanalen van het Amerikaanse lingeriemerk. Voor het eerst liepen transvrouwen over de catwalk. Daarnaast waren er plus-size modellen en vrouwen van kleur te zien. Verder liepen er modellen mee zoals Doutzen Kroes, Imaan Hammam, Rianne van Rompaey, Jill Kortleve, Tyra Banks en Gigi en Bella Hadid.

"Het zal altijd gaan om je sexy voelen", vertelt Janie Schaffer, Victoria's Secret's Chief Design and Creative Officer, aan WWD. "Wij zijn Victoria's Secret. Maar het is sexy voor iedereen. We hebben 57 bh-maten. We gaan helemaal omhoog in bh-maten. We hebben een volledig inclusieve en prachtige collectie lingerie, en we wilden dat echt vieren op de catwalk."

Eigendom: Victoria's Secret