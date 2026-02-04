Video: Viktor&Rolf Haute Couture SS 2026

De Lente/Zomer 2026 Haute Couture-collectie van Viktor&Rolf, gepresenteerd tijdens Paris Haute Couture Week, draait om ‘vrijheid’ en ‘verbeelding’. Centraal staat de Diamond Kite: de vlieger als poëtisch symbool van ontsnapping, die de silhouetten, beweging en sfeer van de collectie bepaalt.

De ontwerpen balanceren tussen concept en maakbaarheid, waarin verfijnd couturevakmanschap wordt gecombineerd met speelse, innovatieve technieken. De show eindigt met een opvallende finale, geïnspireerd op een iconische albumhoes van Kate Bush, waarin de laatste look lijkt te zweven tussen aarde en lucht.

Bron: Fashion Feed (YouTube)