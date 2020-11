'The Circular Movement' is een documentairereeks om een reis naar zero waste fashion te delen en mensen te inspireren anders te denken en bewust te handelen in de mode-industrie. In aflevering 2 neemt model en wereldreiziger Miranda Kramer ons mee in een gesprek over het kopen van vintage. Samen met podcast queen & tweedehands lover Mandy Woelkens delen ze hun persoonlijke ervaring rond hun favoriete vintage items.

Beeld en video: Serendipity Vintage Dreamer via YouTube