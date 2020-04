Video: Voor de Ommekeer I De Nieuwe Wereld aflevering met Kitty Koelemeijer

“Je zit nu in een overgangssituatie. Er zal een transitie moeten komen naar een nieuwe manier van retail. Hoe gaan we dat dan doen?". Journalist Paul van Liempt in gesprek met Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing & Retailing aan Nyenrode Business Universiteit, over de gevolgen van de coronacrisis voor de detailhandel. Zo wordt onder meer gesproken over 'het ongelijke speelveld tussen mkb'ers en grote bedrijven'. Bekijk het 38-minuten durende interview:

Video, eigendom Voor de Ommekeer / De Nieuwe Wereld.