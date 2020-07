Video: Waar is een modetijdschrift goed voor in tijden van een pandemie?

Ben Cobb, Co-Editor-in-Chief of LOVE Magazine, Senior Editor Pierre A. M’Pelé en Tim Blanks bespreken de positie van een modetijdschrift ten tijde van een gezondheidscrisis. Cobb geeft aan dat de rol van een modetijdschrift is om zijn 'community' en netwerk samen te brengen om vooruit te gaan als één. 'Niemand moet achterblijven', zegt hij. Tim Blanks gaat vervolgens verder door te zeggen dat volgens hem de hiërarchie in de mode, van editor, creative director, etc. niet meer bestaat in het huidige format. Dit en meer wordt aangekaart in deze Engelstalige video van The Business of Fashion

Bron en beeld: The Business of Fashion via YouTube