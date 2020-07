Video: Waar komt je mondkapje vandaan?

Vorige week verschenen rapporten over verschillende Chinese bedrijven die Oeigoerse arbeid gebruikten via een overheidsprogramma dat was gericht op het produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder gezichtsmaskers. De New York Times nam de taak op zich om te zien of ze deze beweringen al dan niet visueel bewezen konden worden door na te gaan waar maskers die in de VS zijn geïmporteerd vandaan komen en of er wel of geen sprake is van dwangarbeid.

Bron: The New York Times via YouTube