Video: Waarom er zo veel vraag is naar tassen van Telfar

De Telfar-tas is uitgegroeid tot de de it-bag van het jaar. Maar om het in dezelfde categorie te plaatsen als Chloé Paddingtons en Balenciaga City-tassen doet het nauwelijks recht: met de combinatie van het werk van een zeer conceptuele ontwerper met een statement van industrieverstorende inclusiviteit die in elke steek is genaaid, vertegenwoordigt de Telfar-tas veel meer dan de gemiddelde tas. Bekijk deze Engelstalige video voor het verhaal achter deze tas.

Video en beeld: The Fashion Archive