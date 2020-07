Toen Dr. Martens voor het eerst begon in 1960, betaalde je 3 dollar voor een paar schoenen. Tegenwoordig ligt dat bedrag vele malen hoger. De kenmerkende gele stiksels langs de zool, en de 'AirWair™ Bouncing Sole' zijn enorm kenmerkend voor het Britse schoenenmerk. Wat is er in de tussentijd veranderd, waardoor je nu voor sommige paren meer dan 200 euro betaalt? Business Insider heeft dit uitgezocht.

Bron: Business Insider via YouTube