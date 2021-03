In deze video krijgt de kijker een walkthrough door de tentoonstelling van de curatoren Summer Lee en Ellen Greene van ‘The Roaring Twenties and the Swinging Sixties’. De tentoonstelling is online te zien via de tentoonstellingspagina van The Museum at FIT. Bekijk hieronder de video voor een rondleiding door de expositie.

Video: The Roaring Twenties and The Swinging Sixties via YouTube