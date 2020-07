Video: Wat Gucci zo interessant maakt voor millennials

Gucci was een groot deel van de populaire cultuur in 2018 en is dat vandaag de dag nog steeds. Het iconische logo wordt weergegeven op Instagram-accounts van vele beroemdheden en komt voor in populaire liedjes als Lil Pump's 'Gucci Gang'. Terwijl millennials een groot deel van de consumentenmarkt blijven uitmaken, heeft de manier waarop ze hun geld uitgeven een impact. Millennials en tieners vernietigen misschien alles, van Applebee's tot de servetindustrie, maar ze zijn zeker bereid om geld uit te geven aan een Gucci-heuptasje.

Bron: Business Insider via YouTube