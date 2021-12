Video: Webinar rondom het aandoen van buitenlandse markten

In dit webinar neemt Flanders District of Creativity internationalisering stap voor stap onder de loep. Nagaan of je merk geschikt is voor de buitenlandse markt is de eerste stap. Welke markten ga je verkennen, hoe organiseer je een zakenreis en hoe voer je een marktonderzoek uit? De antwoorden op deze vragen zullen worden geïllustreerd aan de hand van een concrete markt, de DACH-regio: Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De aanpak en tips die aan bod komen, zijn ook overdraagbaar naar andere markten/regio’s. Melanie Bauer, CEO en oprichter van Melagence en Clara Baum, Wholesale Director en Key Account Manager bij Melagence zullen spreken tijdens dit webinar. Bekijk hieronder het webinar.

Video: Flanders District of Creativity via YouTube