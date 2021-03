Video: Welke schade corona aanricht voor ondernemers

Paul van Liempt gaat het gesprek aan met ex-fractievoorzitter van de VVD in Beek Ghislen Nysten en ondernemer en retailexpert Rick Moorman over wat de last van coronaschade is voor ondernemers. “Er is sprake van een tunnelvisie.”

Wat een blijde aangelegenheid had moeten zijn, wordt een dag van gemengde emoties. Op het veertig jarig jubileum van het bedrijf van Rick Moorman blijven de deuren jammerlijk gesloten. “Had je me dit veertig jaar geleden verteld dan had ik je niet geloofd.” Bekijk hieronder de video voor het hele gesprek.

Video: De Nieuwe Wereld via YouTube