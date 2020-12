Video: WHATABOUTERY#1 'Regenerative' mode

Tijdens een gesprek van 90 minuten, geleid door moderator Stephanie Afrifa wordt er een brug gebouwd tussen Sandra Niessen’s intellectuele framework ‘Regenerative Fashion: There can be no Other’ en de staat van mode in verschillende delen van de wereld. Tijdens het interview vertelt Sandra hoe het verdwijnen van de traditionele kleding en ambachten in Indonesië haar aangrijpt en deelt ze het verhaal van Ompufino, een vrouw uit Noord-Sumatra die op 3 oktober van dit jaar overleed. Dat en meer hoor je in onderstaande video.

Video: State of Fashion via YouTube

Beeld: Website State of Fashion