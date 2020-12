Video: WHATABOUTERY #2 De dekolonialiserende blik van India op de mode-industrie

State of Fashion organiseerde onlangs haar tweede online evenement Whataboutery 02 'India’s dekoloniale benaderingen van land, arbeid en de mode-industrie' met gastredacteur Aditi Mayer. Gasten van over de hele wereld sloten zich bij Aditi aan in een belangrijke en complexe discussie met de Indiase dekoloniale leiders Dr. Vandana Shiva, Nishanth Chopra (Oshadi Collective) en Rupsi Garg (Kheti Virasat Mission). Met de opkomst van boerenprotesten in heel India, zorgden de panelleden voor de nodige context en geschiedenis met betrekking tot andere problemen waarmee India te maken heeft gehad, van de gevolgen van kolonisatie, de Groene Revolutie en aanhoudende pogingen tot privatisering. Bekijk de video hieronder.

Video: State of Fashion via YouTube