Video: Winkeliers in het Amsterdamse Museumkwartier heropenen de deuren

Het was enige tijd stil in het winkelgebied in het Amsterdamse Museumkwartier. Zo’n tachtig procent van de winkels was er gesloten als gevolg van de coronacrisis. Nu heropent het merendeel er hun deuren. De retailers laten in onderstaande video zien hoe zij dat, de gepaste maatregelen in acht nemend, doen.

Middels de video laten winkeliers in het Museumkwartier, waaronder de luxe modezaken Oger en Four, aan andere ondernemers zien hoe de winkels weer open kunnen. Zij nemen natuurlijk wel hun verantwoordelijkheid wat betreft de afstandsregel en hygiëne, verklaart Museumkwartier-bestuurslid Patricia Linhard in een persbericht over het heropenen van de winkels. “Er zijn straattekeningen geplaatst in de openbare ruimtes op de stoepen op vijftig plekken in het gebied met poppetjes die de anderhalve-meter-richtlijn symboliseren. Zo helpen we te voorkomen dat mensen te dicht naast elkaar lopen. Een voorbeeld voor de gemeenten en winkelgebieden door heel Nederland. Onze oproep: doe het vandaag nog, want dit werkt! We hebben een collectieve verantwoordelijkheid.”

Sander Lusink, Brand Director van Oger, vertelt dat er maximaal drie bezoekers de winkel in mogen. Zij worden bij binnenkomst gevraagd om hun handen te desinfecteren en mogen naar keuze een mondkapje op doen. Medewerkers houden altijd anderhalve meter afstand en dragen handschoentjes. Op die manier kunnen bezoekers gewoon advies op maat krijgen, aldus Lusink. “Online advies is ook mogelijk met onze online shopping coach en als mensen haast hebben is er de ‘one hour delivery service’. Virtual shoppen met een werknemer kan ook; de werknemer doet samen met de klant een online tour door de winkel.”