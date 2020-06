Video: Wouter Torfs over de impact coronalockdown op de retailsector

108.000 mensen dreigen de komende maanden hun job te verliezen, dat zijn de prognoses van het Planbureau. Jan De Meulemeester praat erover met Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs over de impact van de coronapandemie op de retailsector.

In het eerste kwartaal heeft corona Schoenen Torfs 22 miljoen euro omzet gekost. "Het is de eerste keer verlies voor Torfs. (..) We denken dat we gaan ophalen. (..) Ik zal beide handjes kussen als we break even draaien in 2020," zegt Wouter Torfs van schoenenbedrijf Torfs. "Ik denk dat wij als bedrijf sterk in de schoenen staan, omdat we een familiebedrijf zijn met geduldige aandeelhouders."

Er wordt gesproken over de versoepelde maatregelen in België en mondmaskers . En heeft corona onze manier manier van winkelen definitief verandert?

Bekijk de 35 minuten durende video.