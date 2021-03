Kabra is een documentaire over Surinaams traditioneel, ambachtelijk textielvakmanschap. In deze documentaire reist Giorgio Toppin, de creatief directeur van het herenkledingmerk XHOSA, terug naar zijn voorouderland Suriname, waar hij opnieuw aansluiting vindt bij deze technieken en tradities. Bekijk de volledige documentaire hieronder. De video is te bekijken met Nederlandse en Engelse ondertiteling.

Beeld en video: Xhosa via YouTube